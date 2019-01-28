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28.01.2019 21:26
Рубрика: В мире

Порошенко изменил юрисдикцию религиозных общин

Текст: Константин Волков
Президент Украины Петр Порошенко подписал 28 января документ, который может позволить отобрать у Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) ее храмы.
Фото: Михаил Палинчак/ТАСС Фото: Михаил Палинчак/ТАСС
Фото: Михаил Палинчак/ТАСС

Речь идет о законе, вносящем изменения в юрисдикцию религиозных общин. Верховная рада одобрила поправки в середине января.

Фото: РИА Новости
На Украине принят закон о "церковном рейдерстве"

Как сказано в заявлении пресс-службы администрации президента Украины, новый закон определяет механизмы, с помощью которых религиозная организация может изменить свое подчинение религиозному центру, перейдя в юрисдикцию другой церкви.

В настоящее время на Украине наблюдается смута в церковных общинах. Во многие из них приходят люди, которые объявляют себя прихожанами недавно созданной автокефальной церкви Украины, и если таких наберется большинство, община может принять решение о смене юрисдикции, перейдя вместе с храмом в ведение другой церкви.

В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
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