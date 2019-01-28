Пособия для ветеранов и инвалидов проиндексируют с 1 февраля

С 1 февраля на 4,3 процента в России повысится ряд социальных выплат. Постановление правительства об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ размещен на сайте кабмина.

Как говорится в пояснительных документах к нему, повышение социальных выплат должно проводиться ежегодно с 1 февраля. Коэффициент индексации каждый раз определяет правительство, и он должен быть равен размеру инфляции за прошлый год.

А она составила как раз 4,3 процента. Кстати, в прошлом году эти выплаты повысили на 2,5 процента.

Социальные выплаты повысятся на 4,3 процента. В прошлом году рост был 2,5 процента

"Такой порядок индексации распространяется, в частности, на выплаты, пособия и компенсации, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", - написано также в пояснительных документах.

Ранее, в пятницу, документ был одобрен Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, объединяющей представителей правительства, профсоюзов и работодателей. Возглавляет комиссию вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, с 1 февраля будут повышены ежемесячные денежные выплаты ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы, компенсации и иные выплаты людям, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний.

Кроме того, будут увеличены ежемесячные денежные выплаты и ежегодные денежные компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ряд других выплат.

Как отметила Голикова, общий объем финансового обеспечения, необходимого для проведения индексации социальных выплат в этом году, может составить 25,9 миллиарда рублей.

В частности, средства федерального бюджета составят 22,1 миллиарда рублей, Фонда социального страхования - 3,4 миллиарда рублей, Пенсионного фонда России - 0,4 миллиарда.