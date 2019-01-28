Продукция Samsung станет более экологичной, но это будет дорого стоить

Samsung Electronics собирается внести свой вклад в защиту окружающей среды. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

С первой половины 2019 года все виды упаковок, используемых для продуктов и аксессуаров южнокорейского производителя - от мобильников и планшетов до крупной бытовой техники - будут изготовлены из экологически чистых материалов, таких как переработанная бумага и биопластик на органической основе. Курс Samsung взят на максимальный отказ от использования пластмассы в производстве.

Твердые детали, такие как поддон для телефонов в коробке, будут изготавливаться с применением тростникового тростника и крахмала.

По словам главы Глобального центра удовлетворенности клиентов Samsung, ради использования более экологически чистых материалов компания готова пойти даже по пути увеличения стоимости своих устройств.