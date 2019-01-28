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28.01.2019 18:12
Рубрика: Экономика

Назови трекинг номер

Путь посылки можно отследить онлайн
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(7776)
Отследить посылку онлайн по трекинг-номеру можно благодаря центрам обработки данных. "Почта России" объявила о завершении объединения мощностей этих центров и теперь занимается внедрением искусственного интеллекта.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Единый дата-центр обеспечит развитие, поддержку работы и резервирование информационных систем головного офиса и 37 тысяч почтовых отделений. Его создание позволит активно использовать большие массивы данных и продолжить внедрение технологий на базе искусственного интеллекта, с учетом того, что объем данных о посылках, клиентах и их транзакциях постоянно увеличивается.

Одна часть единого центра обработки данных находится в Москве, а вторая - в Адлере. Сегодня "Почта России" анализирует возможность создания дополнительного центра в восточной части России, сообщили "Российской газете" в пресс-службе предприятия.

За эти средства была разработана концепция центра, подготовлены мощности для обработки данных и перенесены части ИТ-систем почты на новые серверы. Также были разработаны каналы взаимодействия и передачи данных между центрами, предоставлены стойко-места для размещения оборудования. Проведена интеграция с центром в Москве и с системой межведомственного электронного взаимодействия, другими ресурсами.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Раньше основные серверы предприятия были на Варшавском шоссе, в головном офисе оператора. Теперь данные "ушли в облака". Это позволит обеспечить бесперебойную обработку данных.

Использование двух дата-центров позволило создать инфраструктуру для размещения критически важных информационных систем в разных регионах страны для обеспечения географической устойчивости. На основе этой инфраструктуры "Почта России" продолжит резервировать ключевые сервисы по управлению логистикой и предоставлению услуг населению.

Оба центра, задействованных в проекте, обладают высокой транспортной доступностью и резервом мощностей для реализации дальнейших планов предприятия по развитию цифровой инфраструктуры.

Объем обрабатываемых "Почтой России" данных демонстрирует устойчивый рост вместе с объемом бизнеса предприятия. В 2018 году он увеличится более чем на 30 процентов, до 16 петабайт. Вопрос диверсификации дата-центров важен не только потому, что существующие мощности необходимо резервировать.
В столичном регионе высокий спрос на услуги центров обработки данных, и конкуренция за стойко-места достаточно серьезная. "Развитие инфраструктуры даст нам возможность использовать инструменты big data в своей работе", - отметил заместитель генерального директора "Почты России" по информационным технологиям и новым продуктам Сергей Емельченков.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России
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