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28.01.2019 15:35
Рубрика: Власть

Путин призвал Минсельхоз плотнее работать с регионами

Текст: Кира Латухина
На встрече с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым и руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом президент предложил рассказать об итогах работы Минсельхоза за год и поднял тему здоровья животных, в частности вопрос о системе электронной ветеринарной сертификации.
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

Патрушев начал с рассказа о севе озимых и прогнозах этого года. "Мы в 2018 году собрали достойный урожай - 112,9 млн тонн", - сообщил он. Озимые засеяны на площади 17,7 млн гектаров и около 90 процентов площадей - в хорошем состоянии. "Ситуация с остальными станет известна уже после схода снежного покрова", - уточнил докладчик.

"В прошлом году на это время примерно как складывалась ситуация?" - поинтересовался Владимир Путин. "У нас приблизительно так же и было, но мы оцениваем, что ситуация в этом году, наверное, будет чуть лучше", - последовал ответ. Вся посевная площадь на этот год составит около 80,5 млн гектаров, - на 1,2 млн гектаров больше.

Фото: Dcwcreation/iStock
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Прогнозы на урожай, конечно, еще делать рано, но в Минсельхозе рассчитывают, что в 2019 году будет порядка 108-110 млн тонн. "Это пока пальцем в небо, если так можно выразиться, простите за сленг, но тем не менее, - добавил Патрушев. - В том числе мы планируем собрать порядка 67 млн тонн пшеницы". Идет активная подготовка к весеннему севу.

На реализацию мероприятий госпрограммы и развитие АПК в этом году предусмотрено 303,6 млрд рублей - на 50 млрд больше, чем в прошлом году. Средства господдержки будут направлены в том числе на льготное кредитование - порядка 73 млрд рублей, на поддержку экспорта продукции АПК - около 39 млрд рублей, на несвязанную поддержку в области растениеводства - примерно 11 млрд рублей, рассказал Патрушев. Также это субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - около 8 млрд рублей и создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации - порядка 7 млрд рублей.

"И достаточно большие деньги пойдут на единую субсидию, которую мы непосредственно доведем до регионов, они уже сами примут решение. Но мы хотим уже все-таки, чтобы они это делали по согласованию с нами", - заметил докладчик. "Когда доведете?" - поинтересовался глава государства. "По ходу необходимости: они будут готовы - они будут деньги получать. У нас нет такого, что мы к концу года какие то деньги даем. На протяжении года ритмично будем доводить", - заметил собеседник. "Надо плотнее с регионами работать", - указал Путин.

Еще Патрушев сообщил, что, по данным на 13 января, за 2018 год экспортировано сельхозпродукции и продовольствия на сумму 25,8 млрд долларов. Основное - зерновые - порядка 40 проц, рыба и ракообразные - около 20 проц, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности - 13,5 проц, и продукция масложировой отрасли.

"Какой у нас будет все таки в этом году, как вы думаете, экспортный потенциал зерна? С учетом того, что у нас запасы еще есть", - поинтересовался глава государства. С учетом переходящих запасов - порядка 42 млн тонн зерна, 36 млн тонн пшеницы, ответил собеседник. В планах - работа над качеством зерна.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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С июля 2018 года все ветеринарные сопроводительные документы на территории России оформляются в электронном виде. В декабре количество оформляемых документов за сутки достигло 6 млн. То есть, соответственно, по итогу месяца оформлено более 137 млн ветеринарных сертификатов, привел цифры глава Минсельхоза. В числе лидеров - Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Челябинская область, Нижегородская область, Свердловская область. В целом по стране работа по внедрению электронной ветеринарной сертификации выходит на плановые показатели, многие регионы перешли на нее полностью. И теперь можно обеспечить полную прослеживаемость продукции: от сырья до магазинной полки. "Поэтому постепенно, на наш взгляд, станет невозможным оборот контрафакта и фальсификата", - рассчитывает Патрушев.

"Раньше за целый год оформлялось 57 млн бумажных сертификатов, и содержание было такое: мясопродукция в ассортименте - 200 кг. В результате хочешь - вези сервелат, хочешь - вези шкуру", - добавил Данкверт. "Сейчас практически мы опережаем многие страны. Мы в Китае были, допустим, - наши китайские коллеги столкнулись с африканской чумой. Они просто не знают, что делать сейчас. А мы к этому времени сделали", - привел он пример.

"Получается, если у вас высокий уровень биологической защиты, вы можете поставлять в любые точки, а если низкий - вы никуда не можете поставлять…", - конкретизировал глава Россельхознадзора. "Это была одна из наших целей", - кивнул президент. "Наши европейские коллеги сейчас встречаются с опаской, как то они реагируют не совсем понятно, хотя производственные вопросы, но встречаются, - и они заинтересованы в том, чтобы наш опыт перенимать, - также сказал Данкверт. - Но, к сожалению, у них ситуация развивается вообще неконтролируемо, потому что, допустим, то, что у нас было за десять лет, у них это за год - количество случаев с африканской чумой". "И, к сожалению, отсутствует механизм регулирования", - добавил Данкверт.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В системе зарегистрировано 332 295 юрлиц, 388 229 индивидуальных предпринимателей КФХ и 1 407 489 физлиц ЛПХ и домашних владельцев животных, сообщил глава ведомства. "Критики говорят: наверное, денег много истратили. Практически все деньги, которые выделяются на службу, на электронное обеспечение всего, измеряются, мы посчитали, все железки, - 130 млн", - сказал он.

"Наведение порядка в этой сфере, безусловно, будет способствовать и цивилизованному развитию сельского хозяйства как отрасли, и, самое главное, положительно отражаться на здоровье людей", - прокомментировал президент. "Безусловно. И очень легко проверять", - заметил собеседник. "На потребителя работает на самом деле", - резюмировал Путин.

"И нам надо, конечно, изменения в законодательство о потребителях вносить, потому что если аквакультурная икра, черная, то должно быть написано, что аквакультурная. Если она произведена в России из китайского сырья…", - начал Данкверт. "Это касается не только икры, это касается обычных, что называется, рядовых продуктов", - заметил президент.

"Это будет, безусловно, укреплять наши позиции на рынке, и прежде всего на внутреннем рынке, потому что это будет работать и работает на интересы потребителя", - сказал глава государства. "То есть мы стремились к тому, чтобы навести порядок внутри страны и сделать так, чтобы при экспорте продукции мы могли доказать происхождение и прослеживаемость. Практически движемся вперед", - подчеркнул Данкверт.

"Уже завершается январь, и активная работа в поле скоро начнется, особенно на юге страны, поэтому надеюсь, что отрасль будет к этому готова", - завершил совещание глава государства. "Будем стараться, все сделаем", - заверил Патрушев.

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