Путин выразил соболезнования в связи с терактом на Филиппинах

Пострадавшая в результате взрыва церковь в Холо, Филиппины. Фото: WESMINCOM Armed Forces of the Philippines Via AP

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему филиппинскому коллеге Родриго Дутерте в связи с трагическими последствиями теракта в городе Холо.

"Преступление, совершенное против мирных граждан, собравшихся на церковную службу, потрясает своим цинизмом и жестокостью", - говорится в телеграмме, публикованной на сайте Кремля.

Российский лидер подтвердил готовность к наращиванию взаимодействия в борьбе со всеми формами и проявлениями террористической угрозы, и выразил надежду, что исполнители и заказчики теракта на Филиппинах будут наказаны.

Напомним, взрывы прогремели в воскресенье утром в городе Холо. Одно взрывное устройство сработало у входа в церковь, второе - внутри, пишет РИА Новости. По последним данным, погибли 20 человек, а количество раненых превысило 100 человек.

По данным агентства Reuters, ответственность за произошедшее взяла на себя "ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").