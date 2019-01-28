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Рассекречены характеристики и возможная дата выхода Xiaomi Mi9

28.01.2019,  
13:31
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

В китайских социальных сетях обратили внимание, что топ-менеджеры Xiaomi, регулярно интригующие своих подписчиков скупыми сведениями о грядущих новинках, начали активно использовать в постах сочетание цифр 9120.

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Недавно глава Xiaomi по новым продуктам Тан Вэн опубликовал этот "код" вместе с информацией о смартфоне Mi9, после чего пользователи предположили, что смартфон покажут 19 февраля. Примечательно, что на 20 февраля назначен анонс Samsung Galaxy S10, то есть Xiaomi может попытаться отвлечь внимание от южнокорейского флагмана.

Согласно размещенному тизеру, смартфон получит встроенный в экран сканер отпечатка пальца.

Более ранние утечки дают основание полагать, что Xiaomi Mi9 обзаведется небольшим вырезом в экране под фронталку и тройной основной камерой.

Остальные характеристики также достаточно инновационные - 6,4-дюймовый экран AMOLED, шесть гигабайт ОЗУ, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855, основной модуль камеры - Sony IMX586 на 48 мегапикселей, а также быстрая зарядка. Емкость аккумулятора составит 3500 мАч.

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