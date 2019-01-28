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28.01.2019 19:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ружье было рядом

Экс-руководитель строительной компании найден застреленным
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(7776)
В минувшее воскресенье вечером во дворе частного дома на юго-востоке Москвы было обнаружено тело Дмитрия Савина - бывшего руководителя компании "Дальспецстрой", участвовавшей в строительстве космодрома Восточный.

"Тело 54-летнего Дмитрия Савина с огнестрельным ранением из охотничьего ружья найдено 27 января около 19 часов во дворе частного дома по Привольной улице. Рядом с погибшим было найдено зарегистрированное на него ружье. По предварительным данным, он покончил с собой", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, добавив, что тело нашел сын скончавшегося.

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Дмитрий Савин занимал пост главы "Дальспецстроя" до марта 2015 года, после чего по состоянию здоровья перешел на пост замглавы компании. В апреле того же года занимавший тогда должность вице-премьера правительства РФ Дмитрий Рогозин потребовал уволить его. На своей странице в Facebook Рогозин написал, что поручил главе Спецстроя уволить Савина за попытку скрыть проблему с невыплатой зарплаты строителям космодрома. Сообщалось, что Савин устроил в "Дальспецстрой" свою супругу с окладом в 800 тысяч рублей. В последнее время Савин нигде не работал.

Дмитрий Савин возглавил "Дальспецстрой" после того, как бывшему руководителю этой компании Юрию Хризману в октябре 2014 года предъявили обвинение в крупной растрате.

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