Континентальная хоккейная лига опубликовала список звезд минувшей недели в регулярном чемпионате.

Лучшим вратарем признан голкипер ярославского "Локомотива" Илья Коновалов. 20-летнего парня уже сейчас можно назвать одним из главных открытий сезона. На данный момент он лидирует в КХЛ по количеству матчей на ноль: сейчас в активе Коновалова 10 "сухарей".

На прошедшей неделе он помог "Локо" выиграть три матча из трех, причем оставил свои ворота на замке в двух случаях. В этих играх вратарь отразил 98,89 процента бросков при коэффициенте надежности 0,34.

По итогам последнего матча с "Сочи" (1:0), в котором вратарь "железнодорожников" отразил все 38 бросков, главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов отдельно отметил игру Коновалова: "Мы слабо провели первый период - по броскам в створ серьезно проиграли. Нужно было бросать по воротам, идти на пятак. Здорово, что Коновалов дал нам шанс, вернул в игру".

Что касается остальных лауреатов недели, лучшим защитником стал Виктор Сведберг из "Барыса". В последних трех матчах, из которых астанинцы выиграли два, он сделал четыре результативные передачи при показателе полезности +6.

Лучшим нападающим признан форвард владивостокского "Адмирала" Владимир Бутузов. Не без его помощи дальневосточники одержали две победы в трех играх, а сам Бутузов набрал при этом 6 (1+5) баллов.

Наконец, в номинации "лучший новичок" лауреатом стал 21-летний нападающий рижского "Динамо" Мартиньш Дзиеркалс. В трех матчах он набрал 2 (1+1) очка.