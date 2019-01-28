В Ярославле водителям предложили бесплатный проезд в транспорте

В Ярославле стартовала акция "Снежный билет" - оставившие свои авто дома водители смогут ездить на общественном транспорте бесплатно, предъявив права и свидетельство о регистрации транспортного средства.

На такой шаг городские власти пошли из-за продолжающегося снегопада - припаркованные в центре города автомобили мешают уборке улиц. Акция распространяется на все виды муниципального транспорта: трамваи, троллейбусы и автобусы. Маршрутные такси в "Снежном билете" не участвуют, рассказали в администрации города.

Мэрия Ярославля призывает водителей принять участие в акции - это снизит нагрузку на основные магистрали и позволит коммунальным службам быстро и качественно убрать снег.