Кем стать в будущем? Полицейским? Врачом? А может, военным? Похожие мысли и не раз в детстве наверняка всплывали у каждого. "Набить шишки" и не ошибиться с выбором сегодня можно в обычной московской школе, где уже несколько лет открыты предпрофессиональные классы.

Знакомиться с миром профессий всерьез столичные школьники начинают в средней школе - посещают мастер-классы и экскурсии, занимаются в кружках и присматриваются к перспективным работодателям. Ну и "обкатывают" профиль, в который собираются с головой погрузиться в старших классах. По наблюдениям учителей, о своем будущем дети осознанно задумываются именно в эти годы. До этого за них чаще решают родители: втискивают в многочисленные кружки и секции, заранее подыскивают вуз и специальность. Одни хотят, чтобы их ребенок получил престижное образование, другие - продолжил семейную династию, а третьи - попросту добился всего, чего не удалось в молодости самому. Предпрофессиональные классы - лишний шанс попробовать себя в разных ипостасях.

Многие школы сейчас открывают сразу три-четыре направления, а некоторые - вдвое больше. Встречаются, например, кадетские, инженерные, академические классы. То есть каждый школьник может выбрать ту область, которая ему близка. В школе N 1253, например, готовят будущих лингвистов, экономистов, медиков, юристов, журналистов и инженеров. В городском проекте только медклассы, остальные - внутришкольные. К слову, профессия врача у "местных" - одна из самых популярных. Сейчас тут шесть медклассов: три десятых и столько же одиннадцатых. В первой половине дня ребята, как и все "штурмуют" общеобразовательную программу, но с "врачебным" уклоном. "Упор делаем на биологию, химию, физику и ОБЖ, - рассказала корреспонденту "РГ" директор Наталья Акулова. - В нашей школе дети углубленно изучают и иностранный язык. Важно, чтобы они могли как минимум читать зарубежную научную литературу". После уроков ученики ходят на дополнительные занятия, посещают мастер-классы, делают научные проекты, готовятся к предпрофессиональному экзамену, за который вузы к поступлению могут накинуть дополнительные баллы. И конечно, учатся делать перевязки и уколы, а еще оказывать первую медпомощь. Пока на манекенах. Псевдопациенты, оборудование и приборы есть в самой школе. Некоторые занятия проходят в Первом Московском государственном университете имени Сеченова, а экскурсии - в Городской клинической больнице N1. "Бывает, ребенок понимает, что выбрал не свое дело и переходит в другой класс. Таких обычно не много, но они есть. И это хорошо! Не станут плохими врачами, - отмечает Акулова. - Большинство же поступают в профильные вузы или выбирают смежные специальности".

С рынка труда в будущем уйдут 57 профессий и появятся 186 новых

Выходят из столичных школ и будущие инженеры. В нескольких учебных заведениях для ребят открыты так называемые IT-полигоны. В них можно собрать квадрокоптер, беспилотный автомобиль или собственного робота, а еще разработать с нуля мобильное приложение. Такой инновационный уголок есть и в школе N 2098. Ученик 11-го класса Иван Дмитриев здесь частый гость. Говорит, именно тут "укротил" инструменты, научился работать с паяльником, а недавно создал на 3D-принтере свой объемный портрет. Увлекается физикой и математикой. Техникой интересуется с раннего детства. Это у него семейное - родители трудятся инженерами. "Планирую идти по их стопам, - поделился своими планами с "РГ" Иван. - Поступать буду в МГТУ имени Баумана".

Прямая речь

Оправдало ли себя предпрофессиональное обучение?

Марианна Лебедева, директор Московского центра технологической модернизации образования: Да. Школьники учатся в современных лабораториях, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. Это и экологические экспресс-лаборатории, и настоящая метеостанция, и наборы для изучения молекулярной биологии, и 3D-принтеры.

Идут ли выпускники предпрофессиональных классов в профильные вузы?

Марианна Лебедева: Большинство выпускников инженерных классов ежегодно поступают на первые курсы 22 вузов-партнеров. В их числе - МГТУ им. Баумана, МАИ, Высшая школа экономики и другие. Выпускники медицинских классов продолжают учебу в университетах имени Сеченова и Пирогова. К примеру, в 2010 году в Первый Мед поступили 17% московских выпускников, а в 2018 году - уже 44%.

Какие профессии востребованы в Москве сейчас, а какие будут нужны городу в будущем?

Марианна Лебедева: Медицинские сотрудники всех специальностей, IT-специалисты, аналитики данных - сегодня самые востребованные в Москве. Есть большой спрос на инженеров в оборонном комплексе, транспорте, энергетике. Большая часть профессий будущего будет связана с инженерией и медициной. По расчетам аналитиков, с рынка труда уйдут 57 профессий и появятся 186 новых. Если заглянуть в Атлас новых профессий, подготовленный "Сколково" и Агентством стратегических инициатив, можно увидеть, какие специальности появятся в ближайшее время. Это IT-медик, генетический консультант, молекулярный диетолог, специалист по киберпротезированию, строитель "умных дорог".