Людмила Полякова отмечает юбилей новым спектаклем

28-го января отмечает 80-летие народная артистка России Людмила Полякова. В феврале в Малом театре состоится премьера спектакля "Дальше - тишина", который Юрий Соломин ставит специально для Людмилы Петровны, она исполнит там главную роль.

10 и 24 февраля премьерные показы спектакля. Автор текста - Вина Дельмар. Партнером Людмилы Поляковой по сцене станет Владимир Носик. Пока идут репетиции и самое время к дате вспомнить о достижениях актрисы. Людмила Петровна снялась в последнем фильме Ларисы Шепитько "Восхождение". Съемки были сложными, прожить войну, которую она еще помнила, второй раз оказалось тяжело.

После "Восхождения" актриса в картинах о войне больше не снималась. Полякова очень любит свою роль в телевизионном фильме "Хозяйка детского дома". А зрителям нравятся и ее знахарка Собачиха в "Бумере", и директор пионерского лагеря в комедии "Каникулы строго режима", и другие работы актрисы. При этом Людмила Петровна никогда не отказывалась от театральной сцены.

Фото: Предоставлены агентством Бедуш & Маренникова

17 лет она служила в Театре им. К. С. Станиславского, а до этого год работала в Театре на Малой Бронной. Пять лет Людмила Петровна выходила на сцену Театра на Таганке, а затем на три года ушла в театр "Школа драматического искусства". В следующем году Людмила Полякова отметит 30-летний юбилей служению Малому театру, где сейчас в ее репертуаре 9 ролей.

В Малый театр ее пригласил Юрий Соломин. "Я подрабатывала на каком-то фильме. Встретила Соломина на студии. "Как дела, где ты, что ты?" Я ему рассказываю. "А если в Малый?" И через три дня я уже была принята в труппу", - рассказала в одном из интервью Людмила Петровна.

Фото: Предоставлены агентством Бедуш & Маренникова

Кстати, благодаря Соломину она и стала актрисой. Работала стенографисткой и однажды проходила мимо Щепкинского училища, увидела объявление о том, что набирают вечернее отделение. Зашла. В кабинет, где проходило прослушивание, случайно заглянул Юрий Соломин, который тогда вместе с Виктором Коршуновым набирал дневное отделение. Он-то и настоял на том, чтобы эту "долговязую девицу" взяли на дневной курс. "Я не знаю, каким образом он убедил и что тогда было сделано - это осталось для меня тайной, но меня зачислили", - рассказывает Полякова.

Между прочим, Полякова не раз признавалась, что боялась думать об актерской карьере, так как стеснялась своего роста в 176 сантиметров. Тем не менее добилась успеха в профессии, где рост вовсе не главное. У Поляковой есть сын Иван и внучка Александра, которых она очень любит. И в день юбилея они наверняка преподнесут ей любимые цветы - тюльпаны.