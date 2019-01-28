Под Воронежем обрушилась кровля детского сада

В воронежском райцентре Поворино под тяжестью снега обрушилась кровля детского сада на площади более 100 квадратных метров. Никто не пострадал.

- ЧП произошло утром в понедельник. Садик посещает 47 детей, в момент обрушения они были на прогулке, да и кровля упала на чердачные перекрытия, они выдержали. Зданию сада около 100 лет, пока крышу не починят, работать он не будет, - рассказали в администрации Поворинского района.

Часть детей из сада разобрали родители, остальных перевезли в другой детсад. Снегопад в райцентре продолжается с перерывами уже несколько дней.

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