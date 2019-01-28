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28.01.2019 16:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сергей Собянин озвучил планы по развитию столицы в Год театра

В России 2019 год объявлен Годом театра и начали его сразу с двух новоселий. В декабре на историческую сцену на Чистопрудном бульваре вернулся театр "Современник", а на прошлой неделе на Трубную площадь переехала "Школа современной пьесы", рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По словам градоначальника, за последние семь лет успели привести в порядок 33 московских театра, среди которых Театр кошек Куклачева, "У Никитских ворот", "Тень", "Современник", "Еt Cetera", "Геликон-опера", "Волшебная лампа", "Электротеатр Станиславский", Театр на Таганке и Театр на Покровке.

Год театра ознаменуется не только продолжением масштабных реставрационных работ, но и оригинальной театральной программой, которая порадует самых искушенных зрителей.

"Каждый театр подготовил свою оригинальную программу, в которую входят десятки различных проектов - от новых премьер и гастролей до выпуска книг и проведения мастер-классов, - рассказал Сергей Собянин во время беседы с "Вечерней Москвой". - На их реализацию правительство Москвы выделило целевые средства - 700 млн рублей. Это большие деньги. С их помощью можно сделать очень много".

К тому же театральные коллективы попросили не замыкаться в своих стенах, а выступать для людей и на ярмарках и фестивалях. Так, только во время фестиваля "Путешествие в Рождество" зрителями 2300 ледовых шоу и уличных постановок стали порядка 1,5 млн москвичей и гостей города.

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