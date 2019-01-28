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28.01.2019 15:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Скоростной трамвай в Бирюлево запустят в 2021 году

Текст: Иван Пышечкин

Линию скоростного трамвая, которая должна соединить метро "Пражская" с жилыми кварталами в Западном Бирюлево, построят в 2021 году, сообщили "РГ" в пресс-службе столичного департамента строительства.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Ориентировочный срок ввода объекта - 2021 год", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ведомства. Там также отметили, что в настоящее время линия находится в стадии проектирования. Ее характеристики станут известны после завершения проектных работ.

Ранее на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы неоднократно появлялась информация о подготовке к возведению этого объекта. Так, например, из материалов следует, что к строительству ветки хотели приступить еще в 2015-2016 годах. Далее сроком сдачи был назван 2018 год.

Предполагалось, что трамвайная ветка должна начинаться с круга на пересечении улиц Красного Маяка и Чертановской, дальше пройти возле южного вестибюля станции метро "Пражская", пересечь Кировоградскую улицу, Варшавское шоссе и улицу Дорожную, а затем пройти по эстакаде над Курским направлением Московской железной дороги (МЖД). Далее на пересечении улиц Харьковской и Подольских Курсантов планировалось разместить разворотное кольцо.

Всего на проектируемой ветке хотели организовать девять остановок. Также предполагалось возведение нового трамвайного депо.

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