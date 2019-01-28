Собянин оценил итоги модернизации Лианозовского молкомбината

Лианозовский молочный комбинат начал производить абсолютно новый продукт - термостатный йогурт. Новые заводские линии на производстве открыл в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Термостатный йогурт в отличие от классического сквашивается непосредственно в таре", - объяснил менеджер по поддержке производства Роман Шишов. При таком способе производства молоко, закваска и бифидобактерии разливают по банкам, и затем йогурт созревает в термостате при температуре от 20 до 43 градусов. Потом продукт охлаждается и идет в магазины. Считается, что такой йогурт полезнее обычного за счет уникальной микрофлоры. Лианозовские технологи уверены: продукт популярен и за рубежом, его реально отправлять на экспорт.

Запустили здесь не так давно и линию по изготовлению мягкого творога. "Хотелось бы поблагодарить сотрудников и инвесторов, - сказал мэр. - Особенно за производство детского питания, оно очень нравится москвичам". В основном все, что представлено на столичных молочных кухнях, изготовлено на этом комбинате.

Расширять продуктовую линейку в Лианозово особенно активно начали после того, как мэрия в 2016-м присвоила комбинату статус промышленного комплекса. Компания-инвестор получила налоговые льготы и получила свободные деньги на модернизацию заводских линий.

За эти три года многое поменялось. Лианозовский молкомбинат стал производить более тысячи видов молочных изделий и соков. Этот сегмент индустрии развивается не только в Лианозово. В городе активно работают еще четыре производителя, и теперь Москва вошла в число лидеров пищепрома России. До 8 процентов молочной продукции страны производится именно в столице. Здесь делают известные во всех регионах молоко, сыр, йогурты и сметану.

Кстати

Власти помогут работникам завода и всем жителям Лианозово с транспортом. На встрече с коллективом комбината мэр объявил о начале строительства нового северного участка "салатовой" ветки метро. Одна из станций откроется буквально в двух шагах от предприятия. Кроме того, здесь пройдет линия скоростных электричек Лобня - Одинцово.