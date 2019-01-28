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28.01.2019 21:09
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Третьяковка гарантирует безопасность выставок Репина и Мунка

Текст: Мария Воронова

После инцидента с кражей картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" в Третьяковской галерее начались комплексные проверки безопасности. Директор галереи Зельфира Трегулова заявила, что в музее сделают все возможное, чтобы обезопасить будущие выставки и гарантировать сохранность работ Мунка и Репина.

Напомним, выставка Ильи Репина должна открыться 15 марта в Новой Третьяковке на Крымском валу, а ретроспектива Эдварда Мунка - месяцем позже, 15 апреля в Инженерном корпусе. Предполагается, что обе выставки вызовут не меньший ажиотаж, чем ретроспектива Серова или Куинджи, ведь посетители смогут увидеть полотно "Бурлаки на Волге" или знаменитый "Крик".
Какую картину Архипа Куинджи украли и уже нашли

В пресс-службе Музея Мунка в Осло рассказали, что подготовка к выставке идет полным ходом, передает ТАСС. В музее внимательно следят за развитием событий вокруг кражи полотна Куинджи. "Мы хотим собрать больше информации о случившемся и о том, какие последствия это повлечет. Пока что мы следуем плану, который подразумевает открытие выставки Мунка в апреле", - заявила директор по коммуникациям музея Гитте Шильбред.

"Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность экспонатов на выставках Мунка и Репина, которые откроются у нас весной. Все, что в наших силах и не в силах. Сейчас мы анализируем все, в том числе и функционирование всех систем безопасности", - сказала Трегулова и уточнила, что для этого галерея планирует обратиться к спонсорам, так как только на спонсорские деньги можно оперативно провести всяческие проверки.

После произошедшего накануне инцидента с картиной Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" в Министерстве культуры призвали усилить охрану в музеях, один из предложенных способов это сделать - установить электронные датчики безопасности на все полотна. Таким мнением поделился глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

Культура Арт Музеи и памятники Культура Арт Живопись Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
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