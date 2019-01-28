Третьяковка гарантирует безопасность выставок Репина и Мунка

После инцидента с кражей картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" в Третьяковской галерее начались комплексные проверки безопасности. Директор галереи Зельфира Трегулова заявила, что в музее сделают все возможное, чтобы обезопасить будущие выставки и гарантировать сохранность работ Мунка и Репина.

Напомним, выставка Ильи Репина должна открыться 15 марта в Новой Третьяковке на Крымском валу, а ретроспектива Эдварда Мунка - месяцем позже, 15 апреля в Инженерном корпусе. Предполагается, что обе выставки вызовут не меньший ажиотаж, чем ретроспектива Серова или Куинджи, ведь посетители смогут увидеть полотно "Бурлаки на Волге" или знаменитый "Крик".

В пресс-службе Музея Мунка в Осло рассказали, что подготовка к выставке идет полным ходом, передает ТАСС. В музее внимательно следят за развитием событий вокруг кражи полотна Куинджи. "Мы хотим собрать больше информации о случившемся и о том, какие последствия это повлечет. Пока что мы следуем плану, который подразумевает открытие выставки Мунка в апреле", - заявила директор по коммуникациям музея Гитте Шильбред.

"Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность экспонатов на выставках Мунка и Репина, которые откроются у нас весной. Все, что в наших силах и не в силах. Сейчас мы анализируем все, в том числе и функционирование всех систем безопасности", - сказала Трегулова и уточнила, что для этого галерея планирует обратиться к спонсорам, так как только на спонсорские деньги можно оперативно провести всяческие проверки.

После произошедшего накануне инцидента с картиной Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" в Министерстве культуры призвали усилить охрану в музеях, один из предложенных способов это сделать - установить электронные датчики безопасности на все полотна. Таким мнением поделился глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.