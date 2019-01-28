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28.01.2019 19:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве корью заразились непривитые школьники

Текст: Сергей Бабкин

Москве четверо детей заразились корью. По этой причине в двух школах города ввели карантин на 21 день, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

В школе №1797 в Восточном округе заболел один из учеников, а в 1434-й на западе - сразу трое детей из одной семьи. В Роспотребнадзоре отмечают, что все четверо не были привиты, так как родители отказались от вакцинации.

Врачи объяснили важность вакцинации детей

Теперь в обеих школах объявлен карантин. Детей, не привитых от кори, не допустят к занятиям в классах. Однако они продолжат учиться дистанционно с помощью ресурсов "Моей электронной школы". Всех, кто останется на учебе, будут осматривать медики. Массовые мероприятия в этих школах временно отменяются. В таком режиме образовательные учреждения будут работать три недели.

У тех, кто не прививался, очень высокий риск заболеть корью уже при первом контакте с больным, предупреждают в Роспотребнадзоре. Среди главных симптомов кори выделяются температура до 40, насморк, конъюнктивит, характерная пятнистая сыпь. Врачи также напоминают, что корь опасна тяжелыми осложнениями, в особенности энцефаломиелитом - острым поражением мозга. В 10 процентах случаев это осложнение ведет к смерти больного. Лучший способ профилактики кори - прививки. Вакцины достаточно во всех медучреждениях. Можно привиться в ближайшей к дому поликлинике.

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