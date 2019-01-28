В двух школах Москвы ввели карантин по кори

В Москве сразу в двух школах ввели карантин по кори.

Как сообщили в школе № 1797 "Богородская", карантин введен во втором корпусе учреждения. По аналогичным причинам такие же меры приняты и в школе № 1434 в Раменках. Карантин объявлен, поскольку один из учеников 10 "Б" заболел корью.

Карантин в соответствии с распоряжением администрации школ продлится 21 день. Одноклассники заболевшего школьника будут заниматься по отдельному графику. Школьников, не привитых от кори, на три недели переведут на дистанционное обучение.