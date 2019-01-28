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28.01.2019 14:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В двух школах Москвы ввели карантин по кори

Текст: Сергей Бабкин

В Москве сразу в двух школах ввели карантин по кори.

Фото: iStock
Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори на границе Украины с РФ

Как сообщили в школе № 1797 "Богородская", карантин введен во втором корпусе учреждения. По аналогичным причинам такие же меры приняты и в школе № 1434 в Раменках. Карантин объявлен, поскольку один из учеников 10 "Б" заболел корью.

Карантин в соответствии с распоряжением администрации школ продлится 21 день. Одноклассники заболевшего школьника будут заниматься по отдельному графику. Школьников, не привитых от кори, на три недели переведут на дистанционное обучение.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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