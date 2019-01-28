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28.01.2019 13:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Кремле прокомментировали кражу картины в Третьяковке

Текст: Кира Латухина

После кражи картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи будет усовершенствована система безопасности, но в целом в Кремле считают ее надежной.

"Делать далеко идущие выводы и обобщать ситуацию преждевременно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Такие объекты, как Третьякова, охраняются на должном уровне. Их безопасность обеспечивается, поскольку в них хранятся художественные ценности, а также предметы искусства, которые бесценны", - заметил он.

Фото: Оперативное видео МВД РФ
МВД опубликовало видео кражи картины Архипа Куинджи

"Говорить, что что-то не так, наверное, преждевременно. Но то, что какие-то технологические выводы нужно сделать - это безусловно", - считает представитель Кремля. "Нет никаких сомнений в том, что какие-то выводы, конечно, будут делаться в плане совершенствования", - заключил он.

"Слава Богу, что благодаря энергичным действиям наших правоохранителей картина найдена быстро и оперативно", - сообщил Песков, заметив, что такие хищения происходят и в других странах, но не всегда удается быстро найти предметы искусства.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
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