В Кремле прокомментировали кражу картины в Третьяковке

После кражи картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи будет усовершенствована система безопасности, но в целом в Кремле считают ее надежной.

"Делать далеко идущие выводы и обобщать ситуацию преждевременно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Такие объекты, как Третьякова, охраняются на должном уровне. Их безопасность обеспечивается, поскольку в них хранятся художественные ценности, а также предметы искусства, которые бесценны", - заметил он.

"Говорить, что что-то не так, наверное, преждевременно. Но то, что какие-то технологические выводы нужно сделать - это безусловно", - считает представитель Кремля. "Нет никаких сомнений в том, что какие-то выводы, конечно, будут делаться в плане совершенствования", - заключил он.

"Слава Богу, что благодаря энергичным действиям наших правоохранителей картина найдена быстро и оперативно", - сообщил Песков, заметив, что такие хищения происходят и в других странах, но не всегда удается быстро найти предметы искусства.