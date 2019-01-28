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28.01.2019 22:57
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Город в объективе

В "Зарядье" открылась лаборатория
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 18(7776)
В парке "Зарядье" открылась экспериментальная фотолаборатория. В стеклянном павильоне "Купол" до 9 февраля знаменитые фотографы международного агентства Magnum Photos на глазах у всех желающих будут создавать фотовыставку о Москве.

"Это один из самых интересных и динамично развивающихся городов мира. Нам интересно сделать ее фотолетопись, как меняется столица", - рассказала председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева. Она добавила, что проект станет неким продолжением дела Анри Картье-Брессон, который в 1954 году выпустил фотоальбомы "Москвичи". Проект позволит москвичам и городским властям увидеть столицу глазами фотографов престижного международного агентства, которые освещают хронику мировых событий, снимают людей, места, культурную жизнь городов. В течение ближайших двух недель команда фотографов - Томас Дворжак из Германии, Алекс Майоли из США и Нюша Таваколян из Ирана займутся съемкой в различных районах столицы. Фотографы будут гулять по Москве и знакомиться с москвичами, а затем в своих фотографиях рассказывать их истории, уделяя внимание исторической и современной архитектуре.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Каждый желающий сможет понаблюдать за процессом создания фотографий, в том числе за редактированием и печатью снимков. Для этого в павильоне установлены компьютеры и печатная техника, а стены подготовлены для выставки лучших фотографий. Таким образом, за две недели на глазах у посетителей стеклянный павильон превратится в выставочное пространство фотографий о Москве и ее жителях.

По словам директора "Зарядья" Павла Трехлеба, расположение лаборатории символично, потому что сам парк во многом определяет современный образ Москвы. Ежедневно его посещают несколько десятков тысяч человек и многие приходят сделать легендарные фотографии на Парящем мосту и на фоне его затейливых павильонов.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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