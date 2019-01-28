Экс-замглавы Хабаровска пойдет под суд за махинации с землей

Бывший заместитель мэра Хабаровска - глава Краснофлотского района, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, предстанет перед судом.

По версии следствия, дочь экс-чиновника, которая являлась индивидуальным предпринимателем, арендовала земельный участок в Краснофлотском районе под платную автостоянку. В феврале 2017 года она незаконно расширила площадь стоянки на 896 "квадратов". Документов на захваченную землю она не оформляла и арендную плату за нее не вносила. Из-за этого городской бюджет понес ущерб - свыше 491 тысячи рублей.

"Ее отец знал о самовольном захвате земельного участка, но бездействовал и из корыстной заинтересованности не предоставлял в уполномоченные органы информацию об этом", - сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Как оказалось, на территории присвоенной предпринимательницей земли незаконно размещалась шиномонтажка, владелец которой каждый месяц передавал обвиняемому по пять тысяч рублей.

Во время следствия 65-летний экс-заммэра дал признательные показания, и полностью возместил ущерб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.