В Якутии произошло задымление в шахте золотого рудника

В воскресенье в руднике "Бадран" произошло задымление на глубине 270 метров, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Якутии.

Задымление произошло днем в бытовом подземном помещении. Все работники выведены на поверхность. Погибших, пострадавших нет. Проводится проветривание рудника.

На месте происшествия работают восемь сотрудников военизированного горноспасательного отряда, а также вспомогательная горноспасательная команда.

Рудник "Бадран" расположен на территории Оймяконского улуса в 134 километрах от райцентра, поселка Усть-Нера. Здесь разрабатывают золотосодержащую руду.