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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

ВЦИОМ: 77% россиян против передачи Японии южных Курил

Фото: Андрей Шапран/РИА Новости Фото: Андрей Шапран/РИА Новости
Фото: Андрей Шапран/РИА Новости

Большинство россиян (79%) знают о том, что Япония настаивает на передаче ей четырех южных островов Курильской гряды. При этом 77% граждан нашей страны выступают против этого.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Отказ в передаче японской стороне островов россияне аргументируют тем, что данный вопрос уже решен, острова принадлежат России. Такое мнение высказали 29% опрошенных. Каждый десятый респондент утверждает, что "мы отвоевали эти острова".

А вот 14% россиян уверены, что южные острова Курильской гряды стоит передать Японии, прежде всего, ради заключения мирного договора и развития отношений между двумя странами.

ВЦИОМ также отмечает, что увеличилось число россиян, которые уверены, что переговоры с Японией по южным Курилам необходимо продолжать столько, сколько потребуется для того, чтобы прийти к взаимоприемлемому решению. Если в 2009 году к такому мнению склонялись 35% опрошенных, то в 2018 году - уже 51%.

Оперативное подписание мирного договора при возможном ущербе интересам России, как и прекращение взаимодействия с Японией по этому вопросу поддерживает меньшинство - по 13%.

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По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, любой намек на возможность передачи островов Японии вызывает возмущенную реакцию общества. "Люди не понимают, зачем отдавать острова, которые искренне считают российскими, и боятся цепной реакции пересмотра результатов Второй мировой войны, к которым относят и вопрос принадлежности островов", - цитирует РИА Новости.

Добавим, что данный опрос проводился 26 ноября 2018 года методом телефонного интервью. Были опрошены 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

В мире Восточная Азия Япония Наука и образование ВЦИОМ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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