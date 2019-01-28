ВЦИОМ: 77% россиян против передачи Японии южных Курил

Большинство россиян (79%) знают о том, что Япония настаивает на передаче ей четырех южных островов Курильской гряды. При этом 77% граждан нашей страны выступают против этого.

Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Отказ в передаче японской стороне островов россияне аргументируют тем, что данный вопрос уже решен, острова принадлежат России. Такое мнение высказали 29% опрошенных. Каждый десятый респондент утверждает, что "мы отвоевали эти острова".

А вот 14% россиян уверены, что южные острова Курильской гряды стоит передать Японии, прежде всего, ради заключения мирного договора и развития отношений между двумя странами.

ВЦИОМ также отмечает, что увеличилось число россиян, которые уверены, что переговоры с Японией по южным Курилам необходимо продолжать столько, сколько потребуется для того, чтобы прийти к взаимоприемлемому решению. Если в 2009 году к такому мнению склонялись 35% опрошенных, то в 2018 году - уже 51%.

Оперативное подписание мирного договора при возможном ущербе интересам России, как и прекращение взаимодействия с Японией по этому вопросу поддерживает меньшинство - по 13%.

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, любой намек на возможность передачи островов Японии вызывает возмущенную реакцию общества. "Люди не понимают, зачем отдавать острова, которые искренне считают российскими, и боятся цепной реакции пересмотра результатов Второй мировой войны, к которым относят и вопрос принадлежности островов", - цитирует РИА Новости.

Добавим, что данный опрос проводился 26 ноября 2018 года методом телефонного интервью. Были опрошены 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.