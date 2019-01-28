Затор на месте схода оползня в Хабаровском крае пробили на 11 метров

После третьего взрыва в районе реки Бурея в Верхнебуреинском районе, где в начале декабря сошел оползень и обрушилась часть сопки, военным удалось пробить затор на 11 метров в глубину, 140 метров в длину и 30 метров в ширину.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, подрыв следующего слоя скальных пород уже готовится, для этого заложено около 20 тонн тротила.

Напомним, оползень на Бурее стал одним из крупнейших в стране за последние несколько лет. Его объем 24,5 миллиона кубометров. Скальная порода создала перемычку на реке. И с наступлением весеннего половодья повышение уровня воды может вызвать наводнение.

Для предотвращения паводка военные проводят подрывы, чтобы создать проран в теле образовавшейся природной плотины. Первый подрыв был сделан 22 января, второй - 25 января. Спецоперация продлится до 20 февраля.

По всей территории Хабаровского края, а также в Бурейском районе Амурской области действует режим ЧС.