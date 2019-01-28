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28.01.2019 05:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Затор на месте схода оползня в Хабаровском крае пробили на 11 метров

Текст: Дина Непомнящая

После третьего взрыва в районе реки Бурея в Верхнебуреинском районе, где в начале декабря сошел оползень и обрушилась часть сопки, военным удалось пробить затор на 11 метров в глубину, 140 метров в длину и 30 метров в ширину.

Фото: iStock
К месту схода оползня в Хабаровском крае доставили 20-тонный бульдозер

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, подрыв следующего слоя скальных пород уже готовится, для этого заложено около 20 тонн тротила.

Напомним, оползень на Бурее стал одним из крупнейших в стране за последние несколько лет. Его объем 24,5 миллиона кубометров. Скальная порода создала перемычку на реке. И с наступлением весеннего половодья повышение уровня воды может вызвать наводнение.

Для предотвращения паводка военные проводят подрывы, чтобы создать проран в теле образовавшейся природной плотины. Первый подрыв был сделан 22 января, второй - 25 января. Спецоперация продлится до 20 февраля.

По всей территории Хабаровского края, а также в Бурейском районе Амурской области действует режим ЧС.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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