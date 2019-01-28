Жители Благовещенска получили тяжелые ожоги при возгорании газа

На территории Благовещенского хладокомбината произошло возгорание газового баллона, в результате которого два человека получили тяжелые ожоги, а еще один - незначительные.

Пожар начался в одном из зданий комбината, которое не эксплуатировалось. Там велись ремонтные работы. Они и стали причиной возгорания горючих материалов. Позже огонь перекинулся на газовый баллон.

- Пожарные выехали на место происшествия оперативно, в настоящее время пожар ликвидирован. Работают эксперты и дознаватели. Они устанавливают причину возгорания, - рассказали в пресс-службе МЧС по Амурской области.

Двое пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы в ожоговое отделение областной больницы.

- Им сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь, - заявили в региональном минздраве.

Третий пострадавший от госпитализации отказался.