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28.01.2019 17:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Евгений Чупрунов покинул пост ректора ННГУ

Текст: Светлана Медведева (Нижний Новгород)
Фото: Николай Нестеренко/РГ Фото: Николай Нестеренко/РГ
Фото: Николай Нестеренко/РГ

Ректор Нижегородского государственного университета (ННГУ) Евгений Чупрунов сложил полномочия по собственному желанию. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

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Теперь Чупрунов занял должность научного руководителя ННГУ имени Лобачевского. В его ведении будет руководство научной жизнью вуза и реализация приоритетных научных проектов. "Решение Евгения Владимировича изменить поле профессиональной деятельности было поддержано наблюдательным советом университета, который одобрил отчет ректора о проделанной работе в декабре 2018 года", - говорится в сообщении ННГУ. Решение о создании должности научного руководителя университета наблюдательный совет принял в декабре 2018 года.

Отметим, что Чупрунов руководил вузом с октября 2013 года, в 2016-м вновь назначен на эту должность со сроком полномочий до февраля 2021 года.

Временно исполняющим обязанности ректора университета Министерство высшего образования и науки РФ назначило проректора по учебной работе Кирилла Александровича Маркова. Он кандидат физико-математических наук, доцент, выпускник Горьковского государственного университета.

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