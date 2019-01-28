Евгений Чупрунов покинул пост ректора ННГУ

Ректор Нижегородского государственного университета (ННГУ) Евгений Чупрунов сложил полномочия по собственному желанию. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

Теперь Чупрунов занял должность научного руководителя ННГУ имени Лобачевского. В его ведении будет руководство научной жизнью вуза и реализация приоритетных научных проектов. "Решение Евгения Владимировича изменить поле профессиональной деятельности было поддержано наблюдательным советом университета, который одобрил отчет ректора о проделанной работе в декабре 2018 года", - говорится в сообщении ННГУ. Решение о создании должности научного руководителя университета наблюдательный совет принял в декабре 2018 года.

Отметим, что Чупрунов руководил вузом с октября 2013 года, в 2016-м вновь назначен на эту должность со сроком полномочий до февраля 2021 года.

Временно исполняющим обязанности ректора университета Министерство высшего образования и науки РФ назначило проректора по учебной работе Кирилла Александровича Маркова. Он кандидат физико-математических наук, доцент, выпускник Горьковского государственного университета.