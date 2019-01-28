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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пистолет по интернету

В Самарской области обнаружен склад с арсеналом оружия
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(7776)
Оперативники ФСБ изъяли в Самарской области у двух местных жителей целый арсенал оружия и боеприпасов. Причем, как выяснилось, все это они приобрели через интернет. О необычных сетевых покупателях в понедельник сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Сотрудниками УФСБ России по Самарской области у двух жителей региона по адресам их регистрации и проживания обнаружен и изъят арсенал оружия и боеприпасов. По имеющимся данным, оружие и основные части к нему граждане заказывали в интернете на специализированных ресурсах", - пояснили в УФСБ по Самарской области.

В числе изъятого - пистолет-пулемет "МР-38", пистолет-пулемет ППШ, пистолет ТТ, револьверы иностранного производства, винтовка Horhe Jager, пистолет Gloсk-19, револьвер иностранного производства, патроны различного калибра в количестве 1789 штук.

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В пресс-службе отметили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 222 УК РФ "незаконный оборот оружия" и статье 223 - "незаконное изготовление оружия".

Отмечается, что оперативные действия прошли одновременно в 32 регионах страны в рамках масштабной совместной спецоперации ФСБ, МВД и Росгвардии.

В ходе нее в Самарской области в поле зрения силовиков попали 46-летний и 65-летний мужчины, у которых обнаружили арсенал.

Расследование продолжается. Сейчас правоохранительные органы выясняют, для каких целей подозреваемые заказывали это оружие по интернету. Для коллекционирования, перепродажи или, может, для снабжения преступных группировок. От мотива будет зависеть и наказание, которое получат в итоге задержанные.

Происшествия Преступления Криминал Правительство ФСБ Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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