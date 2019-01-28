Новости

Кривой Рог остался без тепла 19:10
Больше половины украинцев готовы отказаться от Донбасса 19:07
СМИ: Неймар пропустит остаток сезона 18:59
Видео: Мадс "Ганнибал" Миккельсен впервые приедет в Россию 18:55
Вышел трейлер драмы Рэйфа Файнса про Рудольфа Нуриева 18:45
Фавориты женской Премьер-лиги сыграли друг с другом от защиты 18:40
У неандертальцев нашли неожиданно мощное оружие 18:34
Все плохо: раскрыт секрет тизера с Чуваком из "Большого Лебовски" 18:30
Похититель холста Куинджи найден благодаря системе "Безопасный город" 18:29
Видео: В Москве почтили память жертв блокады Ленинграда 18:26
Вышел трейлер аниме-боевика Адриано Челентано про Адриано Челентано 18:15
Не поставила на "ручник": Lexus укатился из-под носа у автоледи 18:05
В Сочи произошла массовая драка со стрельбой 18:00
Аспирин увеличил выживаемость больных раком в три раза 17:56
В Мачу-Пикчу обнаружили комплекс, "смывающий все грехи" 17:53
Сбежавшую красную панду вернули в зоопарк в Белфасте 17:49
Кировский росгвардеец стал донором костного мозга для ребенка 17:47
Мадс Миккельсен приедет в Москву представить "Затерянные во льдах" 17:46
Захарова высказалась об опечатке Джона Болтона 17:44
В Чечне бандит обстрелял из автомата силовиков 17:37
В Омске спортсмен умер на матче по флорболу 17:35
Сотрудники Русского музея отправятся в Москву за картиной Куинджи 17:33
Китайский пикап приедет в Россию весной 17:28
Вышел трейлер драмы Ксавье Долана "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" 17:25
Во Франции сообщники отбили преступника у полицейского конвоя 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
ВС РФ разъяснил, как правильно поступать с бракованным гаджетом
ВС РФ разъяснил, как правильно поступать с бракованным гаджетом
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
28.01.2019 17:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кировский росгвардеец стал донором костного мозга для ребенка

Текст: Андрей Андреев (Киров)
Фото: Управление Росгвардии по Кировской области Фото: Управление Росгвардии по Кировской области
Фото: Управление Росгвардии по Кировской области

Двухлетнему пациенту столичной клиники пересадили клетки костного мозга кировского росгвардейца. По словам сотрудника отдела лицензионно-разрешительной работы ведомства Виктора Кобелева, он стал участником базы данных потенциальных доноров клеток костного мозга при Кировском научно-исследовательском институте гематологии еще в 2011 году. Предложение сдать кровь на генотип поступило во время прохождения ежегодного медосмотра.

Фото: iStock
В Краснодаре онкологи восстановили мужчине язык из предплечья

- Мне объяснили, что трансплантация клеток костного мозга может быть единственным способом спасти жизнь какому-нибудь человеку, чей организм из-за болезни утратил кроветворную функцию, - говорит Виктор Кобелев. - У меня у самого трое детей, и я не мог отказаться.

Вероятность совпадения генотипов меньше одного процента, и даже родственники не всегда могут помочь. Спустя восемь лет генотип Виктора Кобелева оказался полностью идентичен генотипу двухлетнего пациента одной из московских клиник. Процедура заготовки клеток костного мозга донора Виктора Кобелева заняла около пяти часов, и они отправились в столицу, после чего были пересажены ребенку.

Как рассказала "РГ" начальник отдела развития донорства НИИ гематологии Наталья Малышева, теперь нужно ждать около месяца, чтобы понять, прижились клетки донора в организме малыша или нет. Но, как показывает медицинская статистика, в таком возрасте приживление идет очень хорошо, вероятность благоприятного исхода - 95 процентов, и есть хорошие шансы на то, что ребенок будет жить полноценной жизнью.

Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Власти Венесуэлы отпустили нацвалюту в свободное плавание
Капитан судна "Норд" Владимир Горбенко пропал в Киеве
Мединский поручил проверить безопасность всех крупнейших музеев РФ
FT: Польше придется согласовывать свой газопровод с Россией
Косачев: Сценарий выхода России из Совета Европы прорабатывается