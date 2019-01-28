Кировский росгвардеец стал донором костного мозга для ребенка

Двухлетнему пациенту столичной клиники пересадили клетки костного мозга кировского росгвардейца. По словам сотрудника отдела лицензионно-разрешительной работы ведомства Виктора Кобелева, он стал участником базы данных потенциальных доноров клеток костного мозга при Кировском научно-исследовательском институте гематологии еще в 2011 году. Предложение сдать кровь на генотип поступило во время прохождения ежегодного медосмотра.

- Мне объяснили, что трансплантация клеток костного мозга может быть единственным способом спасти жизнь какому-нибудь человеку, чей организм из-за болезни утратил кроветворную функцию, - говорит Виктор Кобелев. - У меня у самого трое детей, и я не мог отказаться.

Вероятность совпадения генотипов меньше одного процента, и даже родственники не всегда могут помочь. Спустя восемь лет генотип Виктора Кобелева оказался полностью идентичен генотипу двухлетнего пациента одной из московских клиник. Процедура заготовки клеток костного мозга донора Виктора Кобелева заняла около пяти часов, и они отправились в столицу, после чего были пересажены ребенку.

Как рассказала "РГ" начальник отдела развития донорства НИИ гематологии Наталья Малышева, теперь нужно ждать около месяца, чтобы понять, прижились клетки донора в организме малыша или нет. Но, как показывает медицинская статистика, в таком возрасте приживление идет очень хорошо, вероятность благоприятного исхода - 95 процентов, и есть хорошие шансы на то, что ребенок будет жить полноценной жизнью.