Инновационные смазочные материалы для чистки, техобслуживания и консервации механизмов оружия и машин будет поставлять российским производителям компания из Мордовии. Первыми покупателями новой продукции стали компании Ижевска - "оружейной столицы" России.

Как сообщили в Центре нанотехнологий и наноматериалов РМ, в конце 2018 года "Технологическая компания "Технологии Модификации Трения" (ТК "ТМТ") завершила отработку и приступила к серийному производству смазочных материалов в аэрозольном и традиционном исполнениях. Первые 5 000 единиц продукции были выпущены на рынок в виде оружейной химии.

- Ключевое преимущество нашего оружейного масла заключается в его многофункциональности за счет использования нанокомпонентов, - отметил основатель стартапа Никита Мамонтов. - Состав одновременно чистит, смазывает, защищает от коррозии, а также обладает свойством высокой адгезии и несмываемости различными органическими и неорганическими веществами. Кроме того, в зависимости от концентрации введения нанокомпонентов, мы можем регулировать срок защиты от коррозии. Это позволяет нам быть гибкими в ценообразовании и, соответственно, регулировать стоимость.

Все выпущенные виды смазочных материалов успешно прошли лабораторные тесты, промышленные и "полевые" испытания, а также сертификацию. Оружейное масло из Мордовии было протестировано в отделе главного конструктора АО "Ижевский механический завод", входящего в структуру концерна "Калашников". Благодаря положительным результатам продукция была рекомендована для использования в охотничьем оружии.

По словам Мамонтова, кроме собственного бренда Nano4, выпускается продукция white label для партнеров, которая затем продается под их торговыми марками по всей России. Такой подход выгоден всем сторонам.

На сегодня инновационная продукция ТК "ТМТ" представлена в более чем 30 регионах России. Компания продолжает наращивать свое присутствие на рынке. На ближайший год у команды стартапа большие планы: помимо экспансии в новые для себя российские регионы, компания планирует выйти и на международные рынки. В текущем году планируется расширить продуктовую линейку ТК "ТМТ" до 80 наименований и выпустить 120 000 единиц продукции. Это не только товары для оружейного рынка, но и решения для "гражданских" отраслей: специальные масла для автомобилей, смазки для механизмов, аэрозоли, защищающие от коррозии.

Справка "РГ"

White label (белая этикетка) - концепция, предусматривающая производство не марочных продуктов или услуг одной компанией и использование таких продуктов или услуг другой компанией под своим брендом (маркой).