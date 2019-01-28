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28.01.2019 16:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мордовия вошла в топ-5 регионов РФ по эффективности управления

По итогам 2018 года Мордовия заняла пятое место в стране по эффективности политического управления. В тройку лидеров по этому показателю, как и год назад, вошли Чеченская Республика, Белгородская и Калужская области.
Фото: Николай Гагарин/РГ
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Об этом говорят результаты VI рейтинга эффективности управления в субъектах РФ, опубликованного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Исследование составлено на основе трех блоков: политико-управленческого, социального и финансово-экономического. Наилучших показателей Мордовия добилась именно в первом блоке. Деятельность региональной власти экспертами АПЭК оценивалась по четырем критериям: эффективность консолидации элиты, отношений с федеральным центром и работы бюрократического аппарата, а также общественная поддержка главы субъекта. Так, отмечая работу по сокращению расходов на управленческий аппарат, авторы исследования привели в пример Мордовию, Татарстан и Марий Эл - именно в этих регионах произошло самое заметное снижение доли чиновников, что говорит о желании глав республик оптимизировать госаппарат без снижения его эффективности.

В социальном блоке, где используется множество статистических показателей, Мордовия также закрепилась в группе лидеров, расположившись на восьмой позиции. По сравнению с прошлым годом Тюменская область с первого места опустилась на второе, а лидером стала Белгородская область, ранее находившаяся на третьем месте. Замыкает тройку Хабаровский край.

Фото: Пресс-служба "Технопарка - Мордовия"
Мордовский технопарк вошел в тройку лучших в России

А вот при оценке финансово-экономического блока решающую роль сыграла ситуация с высокой кредитной нагрузкой на бюджет республики. Из-за нее в итоговом рейтинге Мордовия потеряла больше десяти позиций.

По итоговым результатам исследования Мордовия заняла 24 место в стране, укрепив свои позиции за прошедший год на три пункта. Среди регионов ПФО республику опередили лишь Башкортостан, Татарстан и Нижегородская область. Они заняли одиннадцатое, двенадцатое и 22-е места соответственно.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
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