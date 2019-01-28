Похоже, российские учителя уже привыкают к тому, что любой их урок может стать "открытым". Причем в масштабах всей страны. Волна видеороликов, демонстрирующих школьные конфликты, захлестнула соцсети. В Набережных Челнах после череды таких "видеоскандалов" чиновники решили оградить педагогов от провокаций. Здесь намерены ввести правило: сдай мобильник перед уроком.

"У нас есть хороший пример в гимназии N 26, где на время урока ученики могут оставить мобильный телефон в специальной ячейке и забрать его после окончания уроков, - говорит начальник управления образования Набережных Челнов Винер Харисов. - Решение принято совместно с родительским комитетом. Такую практику мы будем использовать и в других школах.

Школьников приучают к интеллектуальной самостоятельности, а смартфон в этом деле не помощник

Но многие родители восприняли эту инициативу в штыки: мол, в очередной раз чиновники не придумали ничего лучше запрета. Свое возмущение мамы и папы выплеснули в соцсети. "Именно съемками на телефоны дети в какой-то мере открывают правду на происходящее в классах", - считают одни. "Многие педагоги кричат на детей, обзывают и даже применяют силу. Ребенок может защитить себя только при помощи телефона - придать произвол гласности", - убеждены другие. А создатель популярного в Татарстане интернет-паблика для родителей школьников Екатерина Матвеева считает, что камеры надо устанавливать в классах.

Между тем власти города организовали в соцсети опрос: можно ли ученику пользоваться мобильным телефоном во время урока? Из почти 600 участников 70 процентов ответили: "Нет". К слову, аналогичные запреты давно действуют в некоторых школах Казани. Среди них, гимназия N 7 для одаренных детей - единственная в стране экспериментальная площадка Российской академии образования. Здесь школьников с ранних лет приучают к интеллектуальной самостоятельности, а смартфон в этом деле не помощник.

- Мы приучили звонить родителей не детям, а педагогам. В экстренном случае учитель всегда передаст телефон ребенку, - говорит директор Любовь Кочнева.

Мнения

Елена Вервейн, учитель истории новосибирской гимназии N 15:

- Смартфон с подключением к интернету становится весьма полезным инструментом на уроке. Случается, что мы с ребятами обращаемся к специальным словарям при помощи мобильных телефонов или используем их возможности, чтобы визуализировать информацию. Нужно не запрещать, а учить использовать возможности современных технологий.

Салим Абдулкадыров, директор школы N 18 Махачкалы:

- Заставить сдавать гаджеты нереально. Если в крупных городах страны при входе в школу турникет фиксирует приход конкретного ученика, то у нас такой системы нет. И мы понимаем, что ребенок должен позвонить домой.

Светлана Забежайло, преподаватель Покровской средней школы N 2 Ростовской области:

- В нашем классе дети либо не приносят мобильник, либо сдают мне перед первым уроком и забирают после уроков. Родители сами пришли к такому решению после того, как я на собрании продемонстрировала снятое видео: дети на перемене сидят на полу, полностью "уйдя" в виртуальную жизнь.

Подготовили Ирина Варламова, Тимур Алиев, Никита Зайков.

А как у них?

Во Франции ученикам запрещено в школах пользоваться смартфонами и прочими гаджетами. Соответствующий закон вступил в силу с 1 сентября. Он касается начальной и средней школы, то есть ребят в возрасте до 15 лет.

Это не значит, что они должны оставлять мобильные телефоны дома. Однако переступив школьный порог, обязаны их выключить. Допускается два варианта: не извлекать телефон из рюкзака, портфеля или же сдать в специальное хранилище с именными боксами. Запретной стала вся школьная территория: классы, столовая, коридоры, туалетные комнаты, двор...

И все-таки нынешнее телефонное эмбарго не тотальное. Есть исключения. В частности, разрешено извлечь и "оживить" смартфоны на уроках программного обучения. Отдельно обозначены случаи, касающиеся ребят с хроническими болезнями. Законом предусмотрены и ситуации, когда ученику надо экстренно связаться с родителями. Для обратной связи у родителей имеются номера телефонов школьного начальства.

Нарушители закона рискуют лишиться телефона до окончания учебного дня. При рецидивах смутьянов ждут иные санкции: отстранение от занятий до восьми дней, временное исключение из школы, ну и наиболее серьезная при многочисленных нарушениях - исключение окончательное.

Отдельно стоит сказать о старшеклассниках (лицеистах) тем, кому от 15 до 18 лет. От них закон не требует полного отказа от смартфонов в школьных стенах, кроме, естественно, занятий. Все выше обозначенные меры для них факультативны и оставлены на рассмотрение школьных администраций.

Вячеслав Прокофьев, Париж.