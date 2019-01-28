Прокуратура выяснит причину обрушения перекрытий в жилом доме Перми

Прокуратура Свердловского района города Перми проверит условия эксплуатации и технического содержания здания на улице Революции, в котором произошло обрушение потолочной плиты технического этажа.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе Прокуратуры Пермского края, проверка пройдет в течение недели. В частности, будет проверена деятельность ЖСК, которая осуществляет управление многоквартирным домом, а также соблюдение требований жилищного законодательства. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям виновных лиц и приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, обрушение перекрытия между крышей и техническим этажом в жилом 14-этажном здании в Перми произошло 27 января. Из аварийного здания в срочном порядке был эвакуирован 151 житель, в числе которых 31 ребенок.