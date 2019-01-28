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28.01.2019 13:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

С работающих или переехавших за рубеж россиян требуют компромат на РФ

Текст: Иван Петров
С россиянами, выехавшим временно или на постоянное место жительства за границу, ведется работа по сбору компромата на руководство России и на страну в целом. Об этом в понедельник, выступая на итоговой коллегии МВД по Республике Татарстан, заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

По его словам, сегодня можно предсказать усиление давления на соотечественников, которые выехали на работу или на постоянное место жительства за границу и имеют там собственность, активы. "Совершенно очевидно, что с ними за рубежом ведется целенаправленная работа с целью сбора компрометирующей информации на руководство России и на страну в целом, и мы это уже ощущаем", - цитирует РИА Новости замглавы МВД России.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Замминистра также рассказал, что разведки западных стран изучают сценарии возможных военных конфликтов в разных регионах России, в том числе в Поволжье. "Есть сценарии соответствующие. На этом фоне сохраняющаяся, все-таки, угроза экстремизма и терроризма может рассматриваться и через иные призмы", - сказал Игорь Зубов.

Кроме того, чиновник рассказал, что боевики запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство" стали перебрасываться на границу Таджикистана. "В массовом порядке неизвестные вертолетами перебрасывают с территории Пакистана на границу Таджикистана боевиков. У южных границ России, возможно, готовится масштабная провокация с выдавливанием беженцев, что может привести к последствиям для России", - сообщил замминистра внутренних дел РФ.

В связи с этим, по словам Игоря Зубова, особого внимания требуют приезжие из Таджикистана и Узбекистана. "Мы видим, что у нас идет приток мигрантов из определенных стран. Несмотря на то, что, судя по показателям, они стали вести себя более законопослушно, но тем не менее та идеология, которую они сюда завозят, те их устремления, они изначально требуют нашего повышенного внимания", - сказал замглавы МВД России.

Власть Безопасность Правительство МВД Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
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