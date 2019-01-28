В Оренбуржье перекрыли трассу в Казахстан

Сильная метель, разыгравшаяся в Оренбуржье, стала причиной перекрытия движения на федеральной автотрассе, соединяющей регион с Казахстаном.

Об этом сообщило в понедельник Главное управление МЧС по Оренбургской области.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение ввести с 16:30 прекращение движения для всех типов транспортных средств на участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-239 Казань-Оренбург-Акбулак-граница с Республикой Казахстан, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Особый режим будет действовать на отрезке с восьмого по 160-й километр трассы. Ориентировочно ограничения планируется снять около 18 часов.