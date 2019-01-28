В Саратове учителей заставили убирать снег в мусорные мешки

Учителя тем временем на субботнике, и за что им это, в 21 веке, в 20-и градусный мороз мешками и лопатами снег убирать? pic.twitter.com/Jr9XgLI5jB — Папа дирекшионера (@vsedostalo20raz) 26 января 2019 г.

Саратовские учителя в мороз, когда отменили занятия, вышли на уборку снега рядом со школой, причем собирали снег в большие мусорные мешки.

Фотографии с этого мероприятия, выложенные участниками в соцсети, вызвали резонанс и собрали большое количество просмотров.

Как подтвердили в городской администрации Саратова такая ситуация произошла 24 января в школе №95. По словам директора школы, коллектив вышел на добровольный субботник в свободное от уроков время.

- Это недопустимо, особенно в условиях таких низких температур! Каждый должен заниматься своим делом. Учителя должны давать знания детям, а в свободное время повышать свою квалификацию, - заявил глава Саратова Михаил Исаев.

По словам градоначальника, по данному факту проведут служебную проверку, а виновных привлекут к дисциплинарной ответственности.

Между тем, в Саратове с 24 января не ходят трамваи по причине снежных заносов, а также прорывов водопровода из-за чего рельсы на путях обледенели. Расчистка путей продолжается уже несколько суток. Пока из десяти трамвайных маршрутов восстановлено движение только на двух.