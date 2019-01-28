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28.01.2019 09:17
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Саратове учителей заставили убирать снег в мусорные мешки

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

Саратовские учителя в мороз, когда отменили занятия, вышли на уборку снега рядом со школой, причем собирали снег в большие мусорные мешки.

Фото: Анна Скудаева/РГ
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Фотографии с этого мероприятия, выложенные участниками в соцсети, вызвали резонанс и собрали большое количество просмотров.

Как подтвердили в городской администрации Саратова такая ситуация произошла 24 января в школе №95. По словам директора школы, коллектив вышел на добровольный субботник в свободное от уроков время.

- Это недопустимо, особенно в условиях таких низких температур! Каждый должен заниматься своим делом. Учителя должны давать знания детям, а в свободное время повышать свою квалификацию, - заявил глава Саратова Михаил Исаев.

По словам градоначальника, по данному факту проведут служебную проверку, а виновных привлекут к дисциплинарной ответственности.

Между тем, в Саратове с 24 января не ходят трамваи по причине снежных заносов, а также прорывов водопровода из-за чего рельсы на путях обледенели. Расчистка путей продолжается уже несколько суток. Пока из десяти трамвайных маршрутов восстановлено движение только на двух.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
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