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28.01.2019 19:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Владимир Путин обновил состав Госсовета РФ

Текст: Татьяна Замахина

Президент России Владимир Путин произвел ротацию состава президиума Госсовета РФ. Распоряжение на эту тему размещено на официальном портале правовой информации.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

В новый состав президиума вошли главы Пензенской области, Псковской области, Ставропольского края, Ивановской области, Краснодарского края, Тюменской области, Магаданской области и Новосибирской области.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
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В предыдущий состав президиума входили губернаторы Калининградской области, Челябинской области, Тульской области, Сахалинской области, а также главы Адыгеи, Пермского края, республики Бурятия и врио главы Дагестана.

Напомним, что Госсовет рассматривает насущные политические вопросы страны, а его президиум формируется для решения оперативных вопросов. Он состоит из 8 членов (по одному представителю от каждого федерального округа, - прим. "РГ"). Состав президиума по распоряжению главы государства обновляется один раз в полгода.

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