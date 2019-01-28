Владимир Путин обновил состав Госсовета РФ

Президент России Владимир Путин произвел ротацию состава президиума Госсовета РФ. Распоряжение на эту тему размещено на официальном портале правовой информации.

В новый состав президиума вошли главы Пензенской области, Псковской области, Ставропольского края, Ивановской области, Краснодарского края, Тюменской области, Магаданской области и Новосибирской области.

В предыдущий состав президиума входили губернаторы Калининградской области, Челябинской области, Тульской области, Сахалинской области, а также главы Адыгеи, Пермского края, республики Бурятия и врио главы Дагестана.

Напомним, что Госсовет рассматривает насущные политические вопросы страны, а его президиум формируется для решения оперативных вопросов. Он состоит из 8 членов (по одному представителю от каждого федерального округа, - прим. "РГ"). Состав президиума по распоряжению главы государства обновляется один раз в полгода.