Названа причина взрыва в кафе под Саратовом

Взрыв в кафе под Саратовом, при котором погиб один человек и пострадали еще 20, мог произойти из-за сорванного вентиля на газовом баллоне.

Как сообщили на сайте правительства области, в кафе, где произошел взрыв, был обнаружен газовый баллон с сорванным вентилем.

В региональном правительстве также намерены наградить одного из пострадавших при взрыве спасателя - водителя областной службы спасения Александра Горохова. Сотрудник облспаса, который находился в кафе в числе других гостей, отмечавших юбилей своего родственника, первый почувствовал запах газа и начал выводить людей из помещения на улицу.

- Благодаря его смелости, находчивости, выдержке удалось избежать больших жертв во время взрыва газового баллона. Это поступок настоящего профессионала, мужественного человека. Александр Валерьевич должен быть награжден региональной наградой, также буду ходатайствовать о ведомственном поощрении спасателя, - приводит пресс-служба слова губернатора Валерия Радаева.

В настоящее время в областном ожоговом центре на лечение находятся 11 пострадавших при взрыве, четверо из них, в том числе и Александр Горохов, в тяжелом состоянии.

Расследуется уголовное дело по факту оказания услуг, "не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека". В воскресенье была задержана предпринимательница, арендовавшая кафе.