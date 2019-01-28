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28.01.2019 09:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Абакане и Красноярске проверяют данные о минировании

Текст: Алексей Бондарев

Сразу несколько учреждений города Абакан сегодня утром получили по электронной почте сообщения о взрывных устройствах. В том числе школы, поликлиника, региональные министерства и торговые центры. Как сообщает пресс-служба мэрии Абакана, эвакуировать из них пришлось около 15 тысяч человек.

Фото: iStock
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"По состоянию на 11.25 информация по взрывным устройствам не подтвердилась по детской поликлинике, школам, минэкономразвития. Работы по проверкам объектов сотрудниками кинологической службы запланированы по всем объектам сегодня до 16.00", - заявили в мэрии.

Как сообщает ТАСС, аналогичные сообщения о минировании прошли в 15 организаций Красноярска. Проведена эвакуация. Как уточнил собеседник агентства, сигналы приходят по схеме 2017 года. Разница лишь в том, что сейчас информация отправляется с зарубежных серверов на электронную почту.

По данным фактам проводятся проверки.

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