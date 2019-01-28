В Абакане и Красноярске проверяют данные о минировании

Сразу несколько учреждений города Абакан сегодня утром получили по электронной почте сообщения о взрывных устройствах. В том числе школы, поликлиника, региональные министерства и торговые центры. Как сообщает пресс-служба мэрии Абакана, эвакуировать из них пришлось около 15 тысяч человек.

"По состоянию на 11.25 информация по взрывным устройствам не подтвердилась по детской поликлинике, школам, минэкономразвития. Работы по проверкам объектов сотрудниками кинологической службы запланированы по всем объектам сегодня до 16.00", - заявили в мэрии.

Как сообщает ТАСС, аналогичные сообщения о минировании прошли в 15 организаций Красноярска. Проведена эвакуация. Как уточнил собеседник агентства, сигналы приходят по схеме 2017 года. Разница лишь в том, что сейчас информация отправляется с зарубежных серверов на электронную почту.

По данным фактам проводятся проверки.