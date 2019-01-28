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28.01.2019,  
12:59
Текст:  Николай Грищенко

Беспилотник-перехватчик "Карнивора" применил оружие в ходе испытаний

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Российский беспилотник-перехватчик "Карнивора" (от латинского Carnivora - плотоядное) после завершения заводских летных испытаний будет протестирован в боевых условиях. Предполагается, что дрон будет применять осколочно-фугасные гранаты и противотанковые авиабомбы малого калибра.

Фото: Популярная механика \ youtube.com
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Как сообщает ТАСС, на заводском полигоне в Томске беспилотник "Карнивора" отработал применение ударного вооружения и стрельбу сетками для перехвата других дронов. Подробности не сообщаются.

Напомним, что испытания нового малого беспилотника начались в декабре прошлого года. При массе 40 килограммов летательный аппарат может развивать скорость до 150 километров в час и находиться в воздухе до 15 часов.

Главной его задачей является перехват вражеских беспилотников с помощью специального сеткомета (сеть захватывает аппарат и спускает его на парашюте). Кроме того, "Карнивора" может нести боеприпасы и при необходимости бомбить наземные цели.

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