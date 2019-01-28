Четверо пострадали при пожаре на складе пиломатериалов в Томске

Пожарным удалось справиться с огнем на складе пиломатериалов в Ленинском районе Томска. Как рассказали "РГ" в областном ГУ МЧС, в помещении во время возгорания находилось шесть человек, четверо из них госпитализированы.

Сообщение о пожаре в металлическом ангаре на улице Профсоюзной, который использовался под склад, поступило ночью, в 01.58 по местному времени. Ликвидировать огонь удалось лишь спустя четыре часа. В тушении пожара принимали участие 41 сотрудник областного ГУ МЧС, было привлечено 13 единиц техники.

Известно, что все шестеро находившихся в ангаре - граждане Китая. По информации экстренных служб, у пострадавших диагностированы ожоги и переломы. Сейчас специалисты устанавливают, что стало причиной пожара.