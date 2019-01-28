Четырехлетний ребенок пострадал в кемеровском питомнике маламутов

Работу питомника аляскинских маламутов в Кемеровской области приостановили после ЧП: четырехлетний мальчик, катавшийся на упряжке, госпитализирован с рваными ранами лица.

Как сообщили в СКР, ребенка прооперировали. По предварительным данным, он катался на упряжке, которой управлял его 12-летний брат. Сани перевернулись. Травмы на лице мальчика обнаружили подбежавшие владелец питомника и мама детей.

Следствию предстоит установить, покусали ли мальчика собаки, или он получил раны, упав с саней. Кроме того, выясняется, можно ли было доверять управление упряжкой несовершеннолетнему.