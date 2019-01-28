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28.01.2019 08:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Роспотребнадзор подвел результаты "горячей линии" по такси и каршерингу

Текст: Евгений Гайва

По результатам работы "горячих линий" с 27 декабря 2018 года по 15 января 2019 года по защите прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга Роспотребнадзор подготовил 130 проектов претензий и 21 проект исковых заявлений, сообщили в ведомстве.

"Горячие линии" работали во всех регионах России. Специалистами Роспотребнадзора было оказано 2653 консультации.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Основная масса обращений (40 процентов) была связана с защитой прав потребителей при пользовании такси. Потребители жаловались на отсутствие квитанций, навязываемые доплаты за предоставление детского кресла, изменение стоимости услуг в зависимости от времени суток.

Больше всего обращений поступило от жителей Сибирского, Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов, говорится в сообщении.

Вопросы, связанные с правилами оказания транспортных услуг, составили 35 процентов всех обращений. Прежде всего, это были жалобы на отсутствие информации о перевозчике, отсутствие разрешения на осуществление деятельности.

Кроме того, возрос интерес к деятельности агрегаторов такси. Если по итогам "горячей линии", действовавшей осенью прошлого года, таких обращений было 10 процентов, то в этот раз уже 17 процентов. Россияне жаловались на грязный салон в машине, грубое поведение сотрудников такси.

Экономика Транспорт Правительство Роспотребнадзор СФО ЮФО ЦФО ПФО
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