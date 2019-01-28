Сибиряк решил продать 200 рублей за 1,5 миллиона ради больных детей

Житель Алтайского края выставил на продажу купюру достоинством в 200 рублей, назначив за нее цену в 1,5 миллиона. Гигантскую разницу по сравнению с номиналом барнаулец объясняет уникальностью банкноты.

По словам автора объявления, купюра отличается от остальных денежных знаков этого номинала, выпущенных в серии АА, нестандартным размером: она на два миллиметра длиннее остальных и якобы имеет другие особенности. Это не фальшивка: купюра обладает водяными знаками и другими признаками подлинности.

К слову, почти за такую же сумму мужчина предлагает купить бревенчатый дом на участке в четыре сотки. Однако в случае продажи "необычной" банкноты он обещает часть вырученных денег пустить на благотворительность: помочь детям, страдающим ДЦП.

Видимо, понимая, что не все оценят купюру в 1,5 миллиона рублей, сибиряк предупреждает, что не собирается отвечать "неадекватным людям".

Среди частных объявлений сообщения о продаже 200-рублевых купюр не редкость, в том числе и серии АА, выпущенной в 2017 году. Так, в Барнауле размещено объявление о продаже банкноты с видами Севастополя за 1000 рублей. А в Новосибирске 200 рублей первой серии можно приобрести за 250 и 300 рублей.