Необычный семинар для врачей провели в Новосибирске, где в последние годы участились нападения на медиков: докторов учили азам популярного восточного единоборства джиу-джитсу.

- Посмотрите - он ведь его душит! - возмущенно обсуждают медики видео с камер наблюдения новосибирской городской больницы N 1. На недавно снятых кадрах молодой врач выглядывает в коридор, а через несколько секунд его заталкивает обратно в кабинет посетитель клиники: начинает душить, размахивает кулаками и с такой силой толкает доктора в стену, что в гипсокартоне остается пролом.

"И ведь ничего нападавшему не будет, но попробуй доктор ответить силой - сразу в суд", - хмуро говорят люди в белых халатах, становясь в линейку для знакомства с тренером по джиу-джитсу. На татами они пришли, чтобы научиться постоять за себя в подобной ситуации.

На приглашение Новосибирской областной ассоциации врачей посетить занятие по самообороне откликнулись в основном женщины. Но и мужчин специальные навыки заинтересовали, ведь им ответить ударом на удар нельзя: одним из основных принципов врача со времен Гиппократа остается "не навреди".

- Джиу-джитсу как нельзя лучше подходит для того, чтобы остановить нападающего без риска травмировать его, - уверен тренер Константин Помогайбо. - Техника направлена на уход от прямого физического контакта, на контроль оппонента.

Тренировка приближена к реальности, одно из ее условий - рабочая одежда вместо кимоно. На занятия пришли врачи даже из детской стоматологической клиники. Их пациенты, конечно, угрозы не представляют, а вот родители вполне могут оказаться в неадекватном состоянии. Об этом не понаслышке знают фельдшеры скорой помощи - их в зале больше всего.

- Бывало, что девочки после выезда писали заявление об увольнении - они сталкивались не только с оскорблениями, но и с чем похуже, - рассказывает медик Ленинской районной подстанции Анна Чегодаева. -Кто-то намеренно пытается провоцировать, чтобы снять на камеру перепалку или, "если повезет", драку. Выложат в сеть - герои, приструнили врача...

Константин Помогайбо учит избавляться от подобных ситуаций. Начинается же тренировка с азов: грамотно упасть не менее важно, чем правильно встать: быстро, не теряя контроля дистанции. Но основные приемы связаны с тем, чтобы вырваться из мертвой хватки, даже если напали со спины или уложили на лопатки. Джиу-джитсу учит использовать энергию соперника против него самого - это как раз тот самый случай, когда физически слабый человек может освободиться от превосходящего в габаритах оппонента.

Между тем

В Новосибирске заинтересовались и опытом медиков Омска, где врачей от агрессивных пациентов защищают военные. Два года назад городская служба скорой медицинской помощи первой в стране заключила контракт с Росгвардией. В Росгвардии разработали алгоритм защиты всех выездных бригад. Экипажи "неотложки" оснастили компьютерными планшетами с тревожной сигнализацией. В случае опасности медикам достаточно нажать на кнопку, и сигнал поступит в единый диспетчерский центр. И туда незамедлительно направится ближайший экипаж вооруженных сотрудников. - Теперь, если к нам поступает вызов криминального характера, - первым по адресу едет экипаж Росгвардии. К нашему прибытию правонарушитель уже одет в наручники, успокоен и готов к лечению, - говорят врачи.