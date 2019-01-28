В Хакасии полицейские спасли щенков на железной дороге

В Хакасии сотрудники полиции спасли пятерых щенков, мешок с которыми неизвестный бросил на рельсы железной дороги на перегоне Туманный - Ербинская.

Подозрительный предмет увидел машинист одного из поездов и затормозил, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Он вызвал оперативно-следственную группу, которая забрала щенков в отдел полиции. Там их осмотрел ветеринар. Щенков признали здоровыми. Сейчас их отдали в местный конноспортивный клуб, затем планируют раздать по рукам.

По факту жестокого обращения с животными следователи ведут проверку.