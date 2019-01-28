В Иркутской области задержали троих мужчин, обстрелявших троллейбус

В городе Братске Иркутской области полиция задержала трех молодых людей, которые вечером 27 января обстреляли троллейбус из пневматического оружия. Как сообщает пресс-служба МВД региона, злоумышленниками оказались компания на легковом автомобиле.

Как уточнили в ведомстве, обнаружить подозреваемых удалось благодаря местным жителям, которые днем 28 января сообщили о похожих на стрельбу хлопках. На место вызова прибыл экипаж ППС, который и задержал молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. Выяснилось, что один из них отбывает условный срок за угон и порчу чужого имущества. Он уже сознался в содеянном.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту обстрела троллейбуса. Устанавливаются свидетели ЧП и пассажиры транспортного средства.