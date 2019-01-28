В Новосибирске собрали первый в мире алюминиевый авиадвигатель

Первый в мире двигатель внутреннего сгорания, собранный полностью из алюминия прошел полный цикл испытаний, которые подтвердили его эффективность.

Как рассказали в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), команда которого разработала уникальный мотор, благодаря тому, что в конструкции нет стальных деталей, его вес на 30-40 процентов ниже, чем у традиционных аналогов. При этом на 15 процентов снижается расход топлива, а мощность двигателя оценивается в 400 лошадиных сил, что на 40 "лошадей" больше чем у стальных "собратьев" новосибирского мотора.

Изначально предполагалось, что он может стать "пламенным сердцем" лишь для Як-52, но в процессе испытаний H-образную схему компоновки заменили V-образной, это уменьшило общие габариты и в таком варианте двигатель может быть установлен на другие типы легких самолетов. В частности речь идет о Як-18Т, Ил-103, Бе-103.

Экспериментальный образец специалисты испытывали около года, что позволило полностью подтвердить высокие эксплуатационные качества инновационного покрытия деталей. Собственно благодаря сверхпрочному поверхностному слою удалось добиться того, что алюминиевые детали выдерживают огромную нагрузку в тех узлах, что традиционно отливаются из стали. Этого удалось добиться благодаря технологии плазменно-электролитического оксидирования в Институте неорганической химии СО РАН.

Как отмечают разработчики, испытания не обошлись без накладок. Так на одном из этапов появился скол особого покрытия и мотор задымился из-за повреждения уплотнений масляной системы. Однако агрегат не заглох, что лишь подтвердило его надежность. К тому же, как отмечают авторы проекта, причиной инцидента стал производственный брак, а вовсе не сама технология и в последствие мотор сбоев не давал.

Даже испытания нового двигателя с традиционными технологиями не обходятся без эксцессов, что уж говорить о революционном агрегате, в основном механизме которого нет ни одной стальной детали. Мы даже рады, что это случилось, ведь мы увидели, что двигатель не заглох, он продолжал работать и не потерял мощность. Это значит, что если бы мотор стоял на самолете, то он спокойно вернулся бы на аэродром, - отмечает профессор кафедры самолето- и вертолетостроения НГТУ Илья Зверков, руководивший командой молодых разработчиков.

Испытывая экспериментальную модель двигателя, команда трудилась и над проектированием серийного образца. Новый вариант будет готов к началу лета, при этом если в первом случае ряд используемых деталей был закуплен за рубежом, то теперь они полностью будут отлиты в Новосибирске. Учитывая, что двигатели подобного класса не изготавливаются в России вовсе, разработка является примером импортозамещения целой производственной технологии.