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28.01.2019 17:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Томске научились искать дефекты в композитах по тепловым отпечаткам

Текст: Нина Рузанова (Томск)
Группа ученых из Томского политехнического университета совместно с коллегами из Малайзии разработали новый метод диагностики композитных материалов, которые применяются в авиастроении. Они исследовали композит с помощью мощного ультразвука и инфракрасной камеры.
Фото: iStock
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Как сообщает ТАСС, такая диагностика выполнена впервые. Объектом исследования стал углерод-углеродный композитный материал, который способен выдерживать температуру до 2500 градусов, - благодаря этому качеству у него широкие перспективы в ракето- и авиастроении.

Несмотря на прочность композитных материалов, используемых для создания авиатехники, их состояние нуждается в постоянном контроле. Мельчайшие разрывы волокон приводят к возникновению опасных дефектов, в том числе так называемых "целующихся": это трещины с соприкасающимися краями, которые сложно обнаружить обычными способами. Чтобы не допустить аварий, дефекты в материалах нужно искать онлайн, и результат должен быть точным. Новый метод такого поиска предложили сибирские и малазийские ученые.

На композит они воздействовали ультразвуком частотой 20-40 килогерц - эта частота гораздо выше, чем при традиционном ультразвуковом контроле. Ультразвуковая волна, распространяясь в твердом теле, вызывает трение стенок дефектов. При этом выделяется тепловая энергия, которую фиксирует установленная рядом с объектом инфракрасная камера. Как утверждают ученые, по тепловым "отпечаткам" можно судить о расположении и характере дефектов.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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