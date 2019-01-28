В Чечне бандит обстрелял из автомата силовиков

В Чеченской Республике мужчина обстрелял из автоматического оружия автомобиль, в котором ехали полицейские и сотрудники Росгвардии. Двое правоохранителей получили ранения, сообщают в республиканском управлении МВД России.

Как выяснилось, инцидент произошел в ночь с 25 на 26 января на северо-восточной окраине села Серноводского в Сунженском районе. Силовики открыли ответный огонь. Вскоре после нападения в республике был введен план "Сирена" и "Крепость".

- Два сотрудника полиции получили травмы различной степени тяжести, им оказана необходимая медицинская помощь. Получила механические повреждения служебная автомашина, - уточнили в ведомстве.

26 января во время прочесывания леса был обнаружен труп нападавшего, рядом с которым лежал автомат Калашникова. Выяснилось, что уничтоженным преступником был житель населенного пункта Пседах Малгобекского района Ингушетии 1995 года рождения. Он находился в федеральном розыске с 13 октября 2017 года.